 Краматорськ - Крижані Вовки 4:3: огляд матчу. ВІДЕО | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Краматорськ - Крижані Вовки 4:3. Огляд матчу

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Ципнятов оформив дубль у звітному матчі
Краматорськ - Крижані Вовки 4:3. Огляд матчу
#Краматорськ, #Крижані Вовки

Джерело - Чемпіон.

У матчі 35-го туру УХЛ Краматорськ переграв Крижаних Вовків.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
35 тур, 18 лютого

Краматорськ - Крижані Вовки 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

Шайби: 0:1 - Орлов (Сибилевич, Анкудінов), 04:05; 1:1 - Ципнятов (Мальцев, Столяренко), 11:11; 1:2 - Анкудінов (Сибилевич), 19:56; 2:2 - Ципнятов (Золотухин), 22:29; 3:2 - Столяренко (Ромащенко), 31:50; 4:2 - Кривошапкин (Жвачкін, Панков), 32:12; 4:3 - Хеффернан К. (Дорофєєв), 40:48.

Раніше, Донбас з труднощами переграв Білий Барс у 35 турі УХЛ.

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