Українська команда TNL перемогла росіян та кваліфікувалась на престижний ESL Pro League Season 22 Stage 1

Українська кіберспортивна команда Team Next Level продовжує вражати своїми результатами. Цього разу команда перемогла росіян з PARIVISION та кваліфікувалась на ESL Pro League Season 22 Stage 1.

У вирішальному матчі європейської кваліфікації український колектив здобув перемогу з рахунком 2:0. Українці розгромили суперника на ворожому виборі (Dust2), після чого без проблем забрали власний пік (Mirage).

Це означає, що TNL потрапили в першу стадію престижного турніру, де змагатиметься загалом 16 команд. Половина з них пройде в основний етап. Зауважимо, що інша українська команда B8 напряму потрапила в Stage 1.

А в основному етапі розпочне свої виступи найкраща команда з України Natus Vincere.

ESL Pro League Season 22

Counter-Strike 2, European Qualifier

Фінал, 17 липня

Team Next Level (Україна) – PARIVISION (-) 2:0 (13:7 Dust2, 13:9 Mirage)

Перша стадія триватиме з 27 вересня до 1 жовтня 2025 року, а основний етап – з 3 до 12 жовтня.

Нагадаємо, напередодні Team Next Level, які в повному складі представляли збірну України, здобули срібло чемпіонату Європи.

Раніше організація Team Next Level стала переможцем онлайн-турніру The Proving Grounds Season 1, який спонсорував російський букмекер BetBoom, що навіть відкривав точку в окупованому Криму.

За цю звитягу українська команда отримала від організаторів 38,5 тисяч доларів. Їх команда пожертвує на підтримку ЗСУ.