Янчук прокоментував встановлення особистого рекорду за очками в Лізі націй

Догравальник збірної України з волейболу Дмитро Янчук неймовірно провів матч проти Італії в Лізі націй, встановивши особистий рекорд за набраними очками (25). Він поділився своїми емоціями після цього досягнення.

Слова волейболіста передає Суспільне Спорт.

" Я завжди стараюся у кожному матчі грати у свою гру, допомагати команді, як на прийомі так і на подачі. Просто намагаюся виконувати свою справу на максимум.

Перші дві партії – десь не повірили в себе, у свої можливості. А потім виконали гарну подачу, вибили їх з прийому, виконали пару ейсів, і в нас гра пішла, як в атаці, так і на блоці. Задоволений нашою грою, з такою збірною не всі зможуть так зіграти ", – сказав Янчук.

Зауважимо, що поєдинок завершився прикрою поразкою українців на тай-брейку. Проте в України шість перемог після десяти матчів, і вони продовжують боротьбу за вихід у фінал восьми.

Нагадаємо, "синьо-жовті" після перемоги над Нідерландами зберегли місце у Лізі націй на наступний сезон. Наступний матч команда зіграє проти Сербії у п'ятницю, 18 липня.