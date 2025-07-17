Син Кличка травмувався у матчі збірної України

Центровий збірної України U-20 і син мера Києва Віталія Кличка, Максим, отримав травму під час матчу проти збірної Чехії у межах молодіжного чемпіонату Європи.

У четвертій чверті 20-річний Кличко невдало приземлився на ногу суперника під час одного з епізодів. Через це гравець залишив майданчик лише з допомогою партнерів.

Тренер "синьо-жовтих" Валерій Плеханов сподівається, що гравець відновиться якнайшвидше.

"Я поки що не можу нічого сказати на рахунок його травми. Його повезли в лікарню. Він грав у тейпі і в принципі, сподіваємось, що все буде не дуже погано. Зрозуміло, що для нього цей турнір завершено, але хотілося б, щоб він відновився якомога скоріше", – зазначив Плеханов.

Нагадаємо, молодіжна збірна України завершила груповий етап з трьома поразками. "Синьо-жовті" поступились Німеччині (62:64), Бельгії (55:65) та Італії (60:80), і посіли останнє місце у групі С. В 1/8 українська команда зазнала поразки від Сербії, а у грі за 9-16 місця поступилась Чехії.

У матчі за 13-16 місця збірна України в суботу, 19 липня, протистоятиме команді Ісландії, яка сьогодні поступилась Румунії (57:72).