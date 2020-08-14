У нинішніх умовах карантину, які були прийняті у зв'язку з поширенням пандемії коронавірусу, може загинути спорт.

Про це заявив легендарний чеський хокеїст Яромир Ягр.

"Якщо правила карантину не припинять свою дію і тривати, то професійного спорту просто прийде кінець. Настав час про це подумати, поки ще не занадто пізно. Я не хочу говорити гидоти і нешанобливо ставитися до людського життя, але, з іншого боку, це така ж хвороба, як і всі інші.

Хтось боїться більше, хтось менше. Немає жодних шансів на те, що в командах взагалі не буде заражених. Не можна тільки тренуватися і постійно відкладати матчі, треба якось далі жити. Якщо не буде розумного плану, то спорт загине. Хтось повинен про це подумати. Що стосується мене, то я отримав травму, порвав литковий м'яз. На щастя, хокеїст їй майже не користується, але це все одно неприємно", - зазначив Ягр.