Президент WBA захворів на коронавірус

Президент Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Джилберто Хесус Мендоса заразився коронавірусом.

Про це заявив сам функціонер.

"Друзі, я хочу повідомити вам, що у мене позитивний результат на COVID-19. Я лікуюся вдома, але скоро повернуся до роботи і буду ще сильніше.

Закликаю піклуватися про себе і слідувати рекомендаціям міністерств охорони здоров'я", - зазначив Мендоса.