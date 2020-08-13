Президент WBA захворів на коронавірус

Джерело - Чемпіон.
Президент Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Джилберто Хесус Мендоса заразився коронавірусом.
Про це заявив сам функціонер.
"Друзі, я хочу повідомити вам, що у мене позитивний результат на COVID-19. Я лікуюся вдома, але скоро повернуся до роботи і буду ще сильніше.
Закликаю піклуватися про себе і слідувати рекомендаціям міністерств охорони здоров'я", - зазначив Мендоса.
#boxeo #Covid19 Amigos, quiero comunicarles por esta vía que di positivo para COVID-19. Me encuentro recuperándome en casa y pronto regresaré a trabajar con mucha más fuerza.— Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) August 12, 2020
El llamado es a cuidarnos todos y seguir las recomendaciones de los ministerios de salud.
Мендоса очолює WBA з кінця 2015 року.
Раніше, бій Ломаченка і Лопеса відбудеться 17 жовтня.