Крижані Вовки продовжили контракт з найкращим форвардом клубу

Джерело - Чемпіон.
Крижані Вовки підписали нову угоду з російським форвардом Микитою Шабановим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У минулому сезоні Шабанов забив 10 шайб і віддав 11 результативних передач в 35 матчах.
У сезонах 2018/19 і 2019/20 хокеїст визнавався найкращим форвардом клубу.
Переглянути цей допис в Instagram
Клуб продлил контракт с Никитой Шабановым🎉🎉🎉 Форвард выступал за наш клуб в сезонах 18/19 и 19/20🐺 Дважды был признан лучшим форвардом клуба😊 Так же ещё 6 игроков подписали трудовое соглашение с клубом на этот сезон. Информация о подписанных хоккеистах появится позже😎 #ухл #украина #киев #хоккей #хоккеист #форвард #всебудехокей #лёд #клюшка #шайба #поддержка #волки🐺 #парень #команда #uhl #ukraine #ukrainianhockey #kyiv #hockey #hockeyplayer #team #boy
Нагадаємо, захисник Дніпра завершив спортивну кар'єру.