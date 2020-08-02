Чикаго здолало Едмонтон в напруженому матчі

Джерело - Чемпіон.

НХЛ відновив чемпіонат одразу із плей-оф.

У плей-оф візьмуть участь не 16 команд, а 24. З цієї причини відбудеться попередній раунд, в якому суперники гратимуть до трьох перемог.

НХЛ

Попередній раунд плей-оф, 01 серпня

Калгарі - Вінніпег 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

(1:0 в серії)

Піттсбург - Монреаль 2:3 (в овертаймі) (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

(0:1 в серії)

Нью-Йорк Айлендерс - Флорида 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

(1:0 в серії)

Едмонтон - Чикаго 4:6 (1:4, 1:2, 2:0)

(0:1 в серії)

Нагадаємо, Кароліна перемогла Рейнджерс у першому матчі плей-оф.