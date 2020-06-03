Тренер Дніпра очолив молодіжну збірну України

Головний тренер херсонського Дніпра Дмитро Підгурський став тренером збірної України U20.

Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

До тренерського штабу молодіжної збірної також увійшли Олег Тимченко та Олександр Васильєв.

"Чемпіонати світу серед молодіжних збірних, як відомо, розігруються у грудні. Тому в нас немає, на відміну від національної та юнацької збірних, року на підготовку. Ми маємо працювати максимально швидко", - розповів Підгурський.