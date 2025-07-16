Форвард Сассуоло зацікавив два клуби АПЛ

Нападник Сассуоло Андреа Пінамонті може продовжити свою кар'єру в АПЛ.

Про це повідомляє Standart.

У послугах 26-річного футболіста зацікавлені Вест Гем та Брентфорд, у складі якого грає Єгор Ярмолюк.

Пінамонті може стати заміною для Бріана Мбемо, якого довгий час торгує Манчестер Юнайтед та Йоану Вісса, інтерес до якого приписують Тоттенгему.

Минулий сезон форвард провів у складі Дженоа на правах оренди. За "грифонів" італієць зіграв 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює Пінамонті у 15 мільйонів євро.

Раніше Брентфорд оголосив про підписання екскапітана Ліверпуля Джордана Гендерсона.