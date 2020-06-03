В Україні достроково завершили жіночий чемпіонат з хокею

Визначився переможець жіночого чемпіонату України з хокею

Джерело - ФХУ.

Жіночий комітет Федерації хокею України (ФХУ) прийняв рішення достроково завершити сезону чемпіонату України серед дівчат.

Про це повідомляє ФХУ.

Команди Пантери і Україночка виступали за дострокове завершення сезону без визначення переможця, а ХК "Королеви Дніпра", які лідирували в таблиці на момент зупинки сезону, голосували за визначення переможців.

Оскільки була зіграна рівно половина сезону, і всі команди провели однакову кількість матчів, то ФХУ вирішила визнати Королев Дніпра чемпіонками сезону-2019/2020 і дозволити командам не догравати "регулярку".

Друге місце зайняли Пантери, третім став ХК Україночка.

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