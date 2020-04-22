Стало відомо, коли НХЛ планує відновити сезон

Джерело - Чемпіон.
Зупинений через пандемію коронавірусу хокейний сезон Національної хокейної ліги можуть відновити у липні.
Про це повідомляє президент Флориди Метт Колдвелл.
Матчі відбудуться у 4-5 містах без уболівальників або з обмеженою кількістю глядачів.
JUST IN: NHL looking at restarting season in July.— Andy Slater (@AndySlater) April 22, 2020
Games would be played at 4 or 5 neutral sites with limited or no fans, according to Florida Panthers president Matt Caldwell.
On the conference call, he said this plan is not finalized.
Відзначимо, що сезон НХЛ призупинили 13 березня.
Раніше, Трамп закликав відновити регулярні чемпіонати у США.