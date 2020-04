Стало відомо, коли НХЛ планує відновити сезон

Зупинений через пандемію коронавірусу хокейний сезон Національної хокейної ліги можуть відновити у липні.

Про це повідомляє президент Флориди Метт Колдвелл.

Матчі відбудуться у 4-5 містах без уболівальників або з обмеженою кількістю глядачів.

JUST IN: NHL looking at restarting season in July.



Games would be played at 4 or 5 neutral sites with limited or no fans, according to Florida Panthers president Matt Caldwell.



On the conference call, he said this plan is not finalized.