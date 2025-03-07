Президент Барселони зустрівся з агентом Луніна: обговорювали можливий трансфер

Президент Барселони Жоан Лапорта нещодавно провів зустріч з агентом голкіпера Реала Андрія Луніна Жорже Мендешем.

Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, Лапорта цікавився можливістю трансферу українського голкіпера, проте агент Луніна дав зрозуміти функціонеру, що Андрій наразі не розглядає варіант відходу з Реала, тим більше, клуб не погодиться відпустити його до свого головного конкурента в Ла Лізі.

Раніше повідомлялося, що Лунін зацікавив англійський Манчестер Юнайтед. Водночас зазначалося, що потенційний відхід українця буде залежати від двох факторів – якщо він сам попросить про продаж та якщо Юнайтед зможе заплатити 20 млн євро.