Трамп закликав відновити регулярні чемпіонати у США

У США працюють над відновленням спортивних змагань у країні.

Про це розповів Президент США Дональд Трамп.

"Ми повинні повернути наш спорт. Я втомився від перегляду бейсбольних ігор, яким 14 років.

Ми з нетерпінням чекаємо можливості приватної розмови з багатьма лідерами галузі, щоб дізнатися, як нам повернутися до того, що до недавнього часу було найбільшою економікою в світі", - розповів Трамп.