Трамп закликав відновити регулярні чемпіонати у США

Джерело - Чемпіон.
У США працюють над відновленням спортивних змагань у країні.
Про це розповів Президент США Дональд Трамп.
"Ми повинні повернути наш спорт. Я втомився від перегляду бейсбольних ігор, яким 14 років.
Ми з нетерпінням чекаємо можливості приватної розмови з багатьма лідерами галузі, щоб дізнатися, як нам повернутися до того, що до недавнього часу було найбільшою економікою в світі", - розповів Трамп.
President Trump: "We have to get our sports back. I'm tired of watching baseball games that are 14 years old." pic.twitter.com/FSUKLHI5U0— The Hill (@thehill) April 14, 2020
Нагадаємо, карантин в НХЛ продовжили до травня.