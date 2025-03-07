На заміну Салаху: Ліверпуль готовий викласти 80 млн євро за вінгера Ювентуса

Ліверпуль планує придбати у Ювентуса турецького вінгера Кенана Йилдиза.

Про це повідомляє TuttoJuve.

За інформацією джерела, "червоні" у літнє трансферне вікно готові запропонувати туринцям за перехід 19-річного футболіста 80 млн євро

Зазначається, що в Йилдизі англійській клуб бачить заміну для 32-річного вінгера Мохамеда Салаха, чий контракт із клубом закінчується наступного літа.

Водночас Ювентус готовий продати турецького вінгера не менше, ніж за 100 млн євро.

У поточному Кенан взяв участь у 40 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 6-ма голами та зробив 4 асисти. Чинний контракт гравця з клубом розрахований до літа 2029 року. Transfermarkt оціцює футболіста у 45 млн євро.

Раніше повідомлялося, що захисник Барселони Рональд Араухо потрапив у сферу інтересів Ліверпуля.