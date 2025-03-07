Олександрія з дебютним голом Шепелєва обіграв Колос: огляд матчу УПЛ

Олександрія на виїзді обіграла ковалівський Колос у межах 20 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Єдиним голом у грі відзначився Володимир Шепелєва, для якого цей м'яч став дебютним за Олександрію.

Чемпіонат України – УПЛ

20 тур, 7 березня

Колос – Олександрія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 42 Шепелєв

Попередження: Цуріков, 36

Колос: Пахолюк, Цуріков, Бондаренко, Краснічі, Козік (Поправка, 86), Демченко, Гагнідзе, Алефіренко, Ррапай (Ковталюк, 67), Третьяков (Р.Кузик, 77), Болівар

Олександрія: Єрмаков, Мартинюк, Кампос, Шабанов, Скорко (Копина, 79), Калюжний, Мишньов (Козак, 74), Шепелєв (Ващенко, 89), Цара (Матеус, 79), Безерра, Філіппов (Кулаков, 79)

Олександрія з 44 балами в активі посідає другу сходинку в чемпіонаті, відставання від першого Динамо складає 6 пунктів. Для Колоса це третя поразка поспіль, команда з 18 очками залишився на 12-й позиції.