Мілевський назвав найкращого українського форварда

Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський вважає, що наразі Роман Яремчук є найкращим українським нападником.

Цитує гравця Sport-express.

"Я трохи почав спілкуватися зі своїм колишнім менеджером Санею Панковим, який знається на чемпіонаті Греції. Він мені сказав: "Таку людину, як Ель-Каабі, яка на хорошому контракті й постійно забиває, дуже складно витіснити зі складу. Потрібно постійно забивати і віддавати, права на помилку немає".

Я прекрасно розумію, що Ромі зараз важко, але я його дуже люблю і для мене він номер один серед українських нападників.

Що стосується Динамо, то рано йому ще повертатися, нехай поки попилить в Європі", – сказав Мілевський.