Мілевський назвав найкращого українського форварда
Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський вважає, що наразі Роман Яремчук є найкращим українським нападником.
Цитує гравця Sport-express.
"Я трохи почав спілкуватися зі своїм колишнім менеджером Санею Панковим, який знається на чемпіонаті Греції. Він мені сказав: "Таку людину, як Ель-Каабі, яка на хорошому контракті й постійно забиває, дуже складно витіснити зі складу. Потрібно постійно забивати і віддавати, права на помилку немає".
Я прекрасно розумію, що Ромі зараз важко, але я його дуже люблю і для мене він номер один серед українських нападників.
Що стосується Динамо, то рано йому ще повертатися, нехай поки попилить в Європі", – сказав Мілевський.
У поточному сезоні Яремчук зіграв у 24 матчах за Олімпіакос, на його рахунку чотири голи та три асисти.