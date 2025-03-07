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Мілевський назвав найкращого українського форварда

Олександр Булава — 7 березня 2025, 18:33
Мілевський назвав найкращого українського форварда
Артем Мілевський
Instagram

Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський вважає, що наразі Роман Яремчук є найкращим українським нападником.

Цитує гравця Sport-express.

"Я трохи почав спілкуватися зі своїм колишнім менеджером Санею Панковим, який знається на чемпіонаті Греції. Він мені сказав: "Таку людину, як Ель-Каабі, яка на хорошому контракті й постійно забиває, дуже складно витіснити зі складу. Потрібно постійно забивати і віддавати, права на помилку немає".

Я прекрасно розумію, що Ромі зараз важко, але я його дуже люблю і для мене він номер один серед українських нападників.

Що стосується Динамо, то рано йому ще повертатися, нехай поки попилить в Європі", – сказав Мілевський.

У поточному сезоні Яремчук зіграв у 24 матчах за Олімпіакос, на його рахунку чотири голи та три асисти.

Артем Мілевський Роман Яремчук

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