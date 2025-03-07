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Суперник більше прагнув перемоги: Шандрук – про поразку Вереса у грі з Лівим берегом

Олександр Булава — 7 березня 2025, 18:47
Суперник більше прагнув перемоги: Шандрук – про поразку Вереса у грі з Лівим берегом
Олег Шандрук
НК Верес

Головний тренер Вереса Олег Шандрук незадоволений грою своєї команди у матчі проти Лівого берега (0:2) у 20 турі чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Лівий Берег заслужено переміг. У цьому сезоні ця команда стала для нас проблемою, яку ми не змогли вирішити. Сьогодні суперник більше прагнув перемогти.

Що сталося із Семеном Вовченком сьогодні? Це просто налаштування на гру. Потрібно розмовляти з ним особисто. Дійсно, він сьогодні не зіграв надійно в обороні, це відчувалося. Але я не хочу на цьому робити акцент. Грала вся команда. І сьогодні ми не награли навіть на нічию.

Другий гол – це помилка Андрія Кожухаря. Технічний брак. Я не побачив там якоїсь проблеми, щоб виконати точну передачу на Валерія Кучерова", – розповів тренер.

Також Шандрук вказав, що відсутність Романа Гончаренка вплинула на гру команди.

"Звичайно, відсутність Романа Гончаренка вплинула на малюнок гри. Це наш основний центральний захисник. Сьогодні вперше у цьому році на поле в офіційному матчі вийшов молодий Даниїл Чечер. Він непогано виглядав на зборах, але сьогодні не впорався із хвилюванням. Це відчувалося. На жаль, не увійшов у гру, не справлявся і ми були змушені його замінити", – розповів Гончаренко.

Нагадаємо, Лівий Берег з голом-красенем від Шастала переграв Верес.

Верес Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ Олег Шандрук

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