Суперник більше прагнув перемоги: Шандрук – про поразку Вереса у грі з Лівим берегом

Головний тренер Вереса Олег Шандрук незадоволений грою своєї команди у матчі проти Лівого берега (0:2) у 20 турі чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Лівий Берег заслужено переміг. У цьому сезоні ця команда стала для нас проблемою, яку ми не змогли вирішити. Сьогодні суперник більше прагнув перемогти.

Що сталося із Семеном Вовченком сьогодні? Це просто налаштування на гру. Потрібно розмовляти з ним особисто. Дійсно, він сьогодні не зіграв надійно в обороні, це відчувалося. Але я не хочу на цьому робити акцент. Грала вся команда. І сьогодні ми не награли навіть на нічию.

Другий гол – це помилка Андрія Кожухаря. Технічний брак. Я не побачив там якоїсь проблеми, щоб виконати точну передачу на Валерія Кучерова", – розповів тренер.