Манчестер Юнайтед втримав нічию в грі із Сосьєдадом, Тоттенгем програв АЗ в 1/8 фіналу Ліги Європи

У четвер, 6 березня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25.

Вісім поєдинків були поділені порівну на два часові слоти. В першому з них хавбек Тоттенгема Лука Бергвалль "подарував" АЗ перемогу, відзначившись прикрим автоголом.

Паралельно із цим в Сан-Себастьяні місцевий Реал Сосьєдад та Манчестер Юнайтед не змогли визначити переможця. На гол Джошуа Зіркзе баски відповіли результативним ударом Мікеля Оярсабаля з пенальті.

ФКСБ та Ліон були близькими, щоб також завершити першу частину свого протистояння нічийним результатом, але дубль Маліка Фофана на останніх хвилинах приніс французам перемогу.

У той же час Рейнджерс на виїзді несподівано обіграв Фенербахче з рахунком 3:1.

О 22:00 розпочнуться інші чотири матчі, у двох з яких зіграють українські форварди: Роман Яремчук та Артем Довбик вийдуть у стартових складах Олімпіакоса та Роми відповідно.

Ліга Європи-2024/25

1/8 фіналу, 6 березня

АЗ Алкмар – Тоттенгем 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 18 Бергвалль (автогол).

Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 58 Зіркзе, 1:1 – 70 Оярсабаль (пенальті).

ФКСБ – Ліон 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Тальяфіко, 1:1 – 68 Белуце, 1:2 – 86 Фофана, 1:3 – 90 Фофана.

Фенербахче – Рейнджерс 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 7 Дессер, 1:1 – 30 Джіку, 1:2 – 42 Черни, 1:3 – 81 Черни.

22:00 Аякс – Айнтрахт

22:00 Буде/Глімт – Олімпіакос

22:00 Вікторія – Лаціо

22:00 Рома – Атлетик

Матчі-відповіді стадії 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться за тиждень, 13 березня.

Раніше з'явилася інформація, що ФІФА має плани збільшити кількість учасників чемпіонату світу.