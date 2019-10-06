Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися матчі регулярного чемпіонату.
Актуально: На арені Сент-Луїса встановили чемпіонський банер
НХЛ, регулярний чемпіонат
5 жовтня
Баффало - Нью-Джерсі - 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Флорида - Тампа-Бей - 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)
Оттава - Рейнджерс - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Піттсбург - Коламбус - 7:2 (0:0, 5:1, 2:1)
Торонто - Монреаль - 5:6 (2:1, 1:0, 2:4)
Вашингтон - Кароліна - 2:3 (1:0, 1:0, 0:2)
Нешвілл - Детройт - 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)
Сент-Луїс - Даллас - 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Арізона - Бостон - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Колорадо - Міннесота - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Анахайм - Сан-Хосе - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Калгарі - Ванкувер - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Едмонтон - Лос-Анджелес - 6:5 (2:3, 1:0, 3:2)
Нагадаємо, Філадельфія переграла Чикаго.