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Дніпро із 29 хокеїстами заявилося на сезон УХЛ

Сьогодні 14:45 76 0
Стала відома заявка херсонської команди
Дніпро із 29 хокеїстами заявилося на сезон УХЛ
#УХЛ, #Дніпро

Джерело - УХЛ.

Дніпро визначився із заявкою на наступний сезон Української хокейної ліги.

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

У заявку херсонської команди увійшло 2 воротарів, 10 захисників і 17 нападників.

Воротарі: Олег Петров, Владислав Гурко

Захисники: Сергій Афанасьєв, Кирило Бєлоусов, Ілля Декало, Сергій Дорофєєв, Валентин Сірченко, Дмитро Пугачов, Євген Шулешов, Микита Кругляков, Денис Матусевич, Кирило Будько

Нападники: Кирило Бондаренко, Денис Василенков, Олексій Янішевський, Андрій Жвачкін, Олександр Каракулько, Микита Макаріцкій, Мікс Ліпсбергс, Владислав Брага, Святослав Тимченко, Артем Целогородцев, Олексій Болотін, Володимир Чердак, Іван Панов, Євген Зик, Дмитро Чернишенко, Руслан Ромащенко, Микита Коваленко

Головний тренер Дніпра - Дмитро Підгурський, асистенти головного тренера - Олег Тимченко та Олександр Васильєв.

Перший матч в УХЛ Дніпро зіграє із чинним чемпіоном донецьким Донбасом.

Раніше, Донбас оголосив заявку на сезон УХЛ.

Нагадаємо, УХЛ планує провести матч на відкритому повітрі.

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