Джерело - uhl.ua.
У заявку донецького клубу потрапило 27 хокеїстів.
Про це повідомляє прес-служба УХЛ.
У заявку чемпіонів увійшли 27 хокеїстів - 3 воротаря, 9 захисників і 15 нападників.
Воротарі: Богдан Дьяченко, Олександр Качула, Степан Горячевських (Білорусь)
Захисники: Андрій Григор'єв, Дмитро Ігнатенко, Філіп Пангелов-Юлдашев, Кирило Жовнір, Максим Каменьков (Білорусь), Юрій Сильницький (Росія), Володимир Романенко, Клей Вілсон (США), Олександр Яковлєв (Росія)
Нападники: Вадим Мазур, Віктор Захаров, Ілля Коренчук (Білорусь), Сергій Кузьмик, Денис Мостовий, Олександр Костиков, Іван Рибчик (Білорусь), Максим Разумов, Севастян Карпенко, Євген Белухин, Євген Нікіфоров (Росія), Артем Пуголовкін (Росія), Віталій Кирющенков (Білорусь), Віталій Лялька, Данило Шабаров (Росія)
Головний тренер команди - Сергій Вітер, асистенти головного тренера - Ігор Чібірев, Ігор Кугут та Євген Бруль.
Нагадаємо, УХЛ планує провести матч на відкритому повітрі.
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