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Анонс п'ятого фінального поєдинку плей-оф між Донбасом і Дніпром

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Матч відбудеться 12 квітня в Дружківці
Анонс п'ятого фінального поєдинку плей-оф між Донбасом і Дніпром

Чемпіонат України, УХЛ

12 квітня 

18:30 Донбас – Дніпро, пряма трансляція – телеканал XSPORT

Після чотирьох зіграних фінальних зустрічей плей-офф Української хокейної ліги - Парі-Матч рахунок в серії між Донбасом і Дніпром становить 3:1 і по суті донеччани залишилися в одній перемозі від сьомого чемпіонського титулу. Так що перше завдання "щук" на цей матч - вигравати і продовжувати серію на шостий фінальний поєдинок.

За спиною у команд два важких матчі в Херсоні, де переможець визначався тільки в заключному відрізку зустрічі, а різниця шайб була мінімальною, що вкотре доводить принциповість фіналу чемпіонату.

Здебільшого в таких поєдинках рахунок йде до першої допущеної помилки, що змушувало команди набагато акуратніше грати в нападі і кидати всі сили на захист своїх воріт.

Статистика кидків говорить про те, що "щуки", маючи кращу оборону чемпіонату, зуміли переформатувати свою тактику на гострі атаки і перекидали свого опонента з Донецька з рахунком 141:127. Не дивлячись на це, загальний рахунок зустрічей залишився за командою з Донецька - 9:5.

Якщо говорити про розіграш більшості, то чинний чемпіон України в розіграші плей-офф зміг реалізувати 9 спроб з 32 вилучень противника і зараз відсоток реалізації зайвого гравця у донеччан становить 28%. Для Дніпра, у свою чергу, результативним стали 8 вилучень з 42. Такий результат дозволив новачку чемпіонату володіти 19.5% реалізації більшості.

Забивав Донбас і в меншості - підопічні Сергія Вітера чотири рази відрізнялися в воротах супротивника, маючи на одного гравця менше.

Капітан Донбасу Віктор Захаров, завдяки ударним фінальним поєдинкам, зміг набрати 15 (6+9) очок і вийти на перше бомбардирське місце в плей-оф. На другому місці в топі розмістився кращий форвард "Дніпра" Іван Дунаєв з 14 (4+10) балами, а третю сходинку ділять Кирило Бондаренко і Тигран Манукян з 12 очками.

Цілком ймовірно, що донецький клуб буде прагнути завершити серію і підняти кубок над головою при рідних дружківських трибунах, а Дніпро докладе всіх зусиль, щоб продовжити фінал і перевезти серію в Херсон.

Джерело - Чемпіон.

#УХЛ, #Донбас, #Дніпро
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