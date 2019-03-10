Коламбус переграв Пітсбург, Вегас розгромив Ванкувер. Результати матчів НХЛ

В Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ
Регулярний чемпіонат
Колорадо – Баффало – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Сан-Хосе – Сент-Луіс – 3:2 (2:1, 0:1, 0:0)
Едмонтон – Торонто – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Бостон – Оттава – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Тампа-Бей – Детройт – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Айлендерс – Філадельфія – 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)
Рейнджерс – Нью-Джерсі – 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
Коламбус – Піттсбург – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Нешвілл – Кароліна – 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)
Арізона – Лос-Анджелес – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
Даллас – Чикаго – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Ванкувер – Вегас – 2:6 (1:5, 1:1, 0:0)
Джерело - Чемпіон.