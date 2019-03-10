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Коламбус переграв Пітсбург, Вегас розгромив Ванкувер. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 10:13 314 0
Коламбус переграв Пітсбург, Вегас розгромив Ванкувер. Результати матчів НХЛ

В Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ

Регулярний чемпіонат

Колорадо – Баффало – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Сан-Хосе – Сент-Луіс – 3:2 (2:1, 0:1, 0:0)

Едмонтон – Торонто – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Бостон – Оттава – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Тампа-Бей – Детройт – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Айлендерс – Філадельфія – 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

Рейнджерс – Нью-Джерсі – 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Коламбус – Піттсбург – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Нешвілл – Кароліна – 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

Арізона – Лос-Анджелес – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Даллас – Чикаго – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Ванкувер – Вегас – 2:6 (1:5, 1:1, 0:0)

Джерело - Чемпіон.

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