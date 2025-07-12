Збірна України зазнала прикрої поразки від Німеччини на Євробаскеті-2025 U-20

Сьогодні, 12 липня, чоловіча молодіжна збірна України зіграла свій перший матч на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А.

В межах першого ігрового дня на турнірі в Іракліоні підопічні Валерія Плеханова поступилися Німеччині – 62:64.

Найрезультативнішим у матчі став Єгор Сушкін, який набрав 19 очок, зробив 1 підбирання і віддав 5 асистів.

В іншому матчі нашої групи збірна Італії перемогла Бельгію з рахунком 68:64. Саме проти бельгійців збірна України зіграє в другому матчі групового раунду, який відбудеться в неділю, 13 липня, о 20:30.

Євробаскет-2025 U-20

Чоловіки, Дивізіон А, 12 липня

Німеччина - Україна 64:62 (18:15, 11:14, 15:14, 20:19)

Нагадаємо, що збірна України повернулася в елітний дивізіон вперше з 2022, завдяки срібним медалям дивізіону В минулого року. У групі С, окрім Німеччини, Україна також зіграє проти Бельгії та Італії.