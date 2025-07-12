Усик: Абсолютне чемпіонство стане подарунком для моєї доньки

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) заявив, що знову хоче стати абсолютним чемпіоном світу, щоб зробити подарунок своїй молодшій доньці Марії.

Про це боксер розповів в інтерв'ю Карлу Фрочу.

"Для мене це велика можливість стати абсолютним чемпіоном втретє. Я подарую пояс своїй маленькій донечці Марії. Моя старша донька Єлизавета має золоту медаль Олімпіади. Мій син Кирило має перше абсолютне чемпіонство у важкій вазі. Мій син Михайло – друге абсолютне у суперважкій вазі. Тепер Марія. Дай, Боже, я виграю, і це буде як подарунок від мене для моєї доньки", – зазначив Усик.

Нагадаємо, що реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився спаринг-партнер Даніеля Дюбуа.