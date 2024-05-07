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Обійдеться дорого: Челсі виставив цінник на Лукаку

Сьогодні 09:33 125 0
Обійдеться дорого: Челсі виставив цінник на Лукаку
#Рома, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі готовий продати Ромелу Лукаку, який наразі виступає в оренді за Рому, за 38 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що ця сума обговорена з агентами футболіста, і її може виплатити будь-яка команда, а не лише Рома.

У поточному сезоні бельгієць відіграв 44 матчі за свій клуб, забив 20 м'ячів та віддав 4 результативні передачі. Орендна угода з італійським клубом закінчиться 30 червня 2024 року. Тransfermarkt оцінює форварда у 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рома хоче зберегти Лукаку в команді. Та й сам футболіст хотів би залишитися в італійському клубі.

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