Обійдеться дорого: Челсі виставив цінник на Лукаку

Лондонський Челсі готовий продати Ромелу Лукаку, який наразі виступає в оренді за Рому, за 38 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що ця сума обговорена з агентами футболіста, і її може виплатити будь-яка команда, а не лише Рома.

🔵🇧🇪 Chelsea are open to selling Romelu Lukaku in the summer for the value of exit clause negotiated last summer — £38m.



Clause part of private agreement with Lukaku’s agents and open to any club, not only AS Roma. pic.twitter.com/ZY9WeWZKGG