Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

На війні загинув український спортивний журналіст

Руслан Травкін — 29 квітня 2025, 20:51
На війні загинув український спортивний журналіст

На війні загинув український спортивний журналіст Володимир Коцур.

Про це повідомив його друг Микола Пікула.

Володимиру було 54 роки.

Коцур наприкінці 1990-х і початку 2000-х працював у Рівному. Згодом переїхав до столиці, де майже 10 років був журналістом видання "Спорт-Експрес Україна".

Нагадаємо, війна забрала життя майстра спорту України із хортингу Андрія Дзюбана. Воїн приєднався до лав 82-ї окремої десантно-штурмової бригади у 2024 році. Мав позивний "Байкер"

війна смерть

війна

У Києві відбувся футбольний турнір пам'яті Петриченка
Родинний будинок російського лижника-пропагандиста згорів внаслідок влучання боєприпасу
У Києві організують Spartan-забіг на честь героїчної операції в Маріуполі
Готовий бути миротворцем в Україні: ексфутболіст Челсі завершив кар'єру заради армії
Україна просить переглянути рішення про допуск росіян до чемпіонату Європи

Останні новини