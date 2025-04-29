На війні загинув український спортивний журналіст Володимир Коцур.

Про це повідомив його друг Микола Пікула.

Володимиру було 54 роки.

Коцур наприкінці 1990-х і початку 2000-х працював у Рівному. Згодом переїхав до столиці, де майже 10 років був журналістом видання "Спорт-Експрес Україна".

Нагадаємо, війна забрала життя майстра спорту України із хортингу Андрія Дзюбана. Воїн приєднався до лав 82-ї окремої десантно-штурмової бригади у 2024 році. Мав позивний "Байкер"