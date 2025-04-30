Всі знають, що він переможе: Баколе назвав фаворита реваншу Усик – Дюбуа

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе вважає Олександра Усика (23-0, 14 КО) фаворитом реваншу із Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Цитує боксера Seconds Out.

"Усі знають, що Усик переможе. Я чекав, що Олександр проведе бій із Паркером, це був би хороший бій і для Усика теж. Дюбуа програє, він просто використає свій шанс, подивимося. На мою думку, Даніель знову програє", – розповів він.

Також Баколе назвав єдиного боксера, який може зупинити Усика.

"Дюбуа може спробувати, але не цього разу. Уже пізно щось змінювати. Усі знають, що Усик рухається протягом 12 раундів. Потрібно мати боксерський мозок, щоб його зупинити. Я чекав, що Ф’юрі зупинить Усика, але ні. Крім Тайсона, тільки я можу зупинити Олександра, я знаю, як це зробити, я вже зробив це в спарингу. У мене є боксерський мозок, не думаю, що він є у Дюбуа. Усик буде грати з ним", – сказав Баколе.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.