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Алонсо визначився з пріоритетними трансферами у Реалі

Олександр Булава — 30 квітня 2025, 19:40
Алонсо визначився з пріоритетними трансферами у Реалі
Флоріан Вірц
Instagram Флоріана Вірца

Майбутній головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо визначився з пріоритетними трансферами.

Про це повідомляє AS.

Першочергово йдеться про два імені – 21-річного Флоріана Вірца з Баєра та 26-річного Мартіна Субіменді з Реал Сосьєдада. Жоден з цих двох гравців не є невідомим клубу. Мадридці стежили за гравцями та знають, що їм доведеться конкурувати за їх підписання з Баварією, у випадку з німцем, і з Арсеналом, у випадку з іспанцем.

Сума відступних за Субіменді складає 60 млн євро, що є доступною для "вершкових". В той час, як з Вірцом потрібно буде домовитись з Баєром. Зазначається, що німця доведеться викласти близько 100 млн євро.

Напередодні повідомлялося, що Баварія вже домовилась про перехід Вірца. У нинішньому сезоні Флоріан зіграв у 42 матчах, у яких відзначився 15 голами та 13 асистами.

Нагадаємо, турецький гранд відновив інтерес до голкіпера Реала Андрія Луніна.

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