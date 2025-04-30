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Бажання було, але багато чого не вийшло: Бартулович – про поразку Зорі від Інгульця

Олексій Мурзак — 30 квітня 2025, 19:35
Бажання було, але багато чого не вийшло: Бартулович – про поразку Зорі від Інгульця
Младен Бартулович
ФК Зоря

Головний тренер Зорі Младен Бартулович підбив підсумок догравання матчу 16-го туру Української Прем'єр-ліги з Інгульцем (0:1), наголосивши, що його команду підвела реалізація.

Слова тренера наводить пресслужба луганського клубу.

"Може бажання було великим, але багато чого не вийшло у хлопців відігратися. Було бажання, були можливості, але не виконали, не забили, шкода. Так, у мене догравання матчу було першим в кар'єрі. Важко, були нюанси з протоколом, хто може грати, хто не може. Таке...

Але це не виправдання. Було 45 хвилин у нас, треба було краще зіграти. Потрібно було грати трохи спокійніше в завершенні і краще виконати цей момент", – сказав тренер.

У підсумку, луганський колектив залишився на восьмому місці у турнірній таблиці, набравши 35 очок, а Інгулець продовжує боротьбу за виживання – 15 місце та 20 залікових балів.

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Младен Бартулович

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