Бажання було, але багато чого не вийшло: Бартулович – про поразку Зорі від Інгульця
Головний тренер Зорі Младен Бартулович підбив підсумок догравання матчу 16-го туру Української Прем'єр-ліги з Інгульцем (0:1), наголосивши, що його команду підвела реалізація.
Слова тренера наводить пресслужба луганського клубу.
"Може бажання було великим, але багато чого не вийшло у хлопців відігратися. Було бажання, були можливості, але не виконали, не забили, шкода. Так, у мене догравання матчу було першим в кар'єрі. Важко, були нюанси з протоколом, хто може грати, хто не може. Таке...
Але це не виправдання. Було 45 хвилин у нас, треба було краще зіграти. Потрібно було грати трохи спокійніше в завершенні і краще виконати цей момент", – сказав тренер.
У підсумку, луганський колектив залишився на восьмому місці у турнірній таблиці, набравши 35 очок, а Інгулець продовжує боротьбу за виживання – 15 місце та 20 залікових балів.