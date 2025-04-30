Бажання було, але багато чого не вийшло: Бартулович – про поразку Зорі від Інгульця

Головний тренер Зорі Младен Бартулович підбив підсумок догравання матчу 16-го туру Української Прем'єр-ліги з Інгульцем (0:1), наголосивши, що його команду підвела реалізація.

Слова тренера наводить пресслужба луганського клубу.

"Може бажання було великим, але багато чого не вийшло у хлопців відігратися. Було бажання, були можливості, але не виконали, не забили, шкода. Так, у мене догравання матчу було першим в кар'єрі. Важко, були нюанси з протоколом, хто може грати, хто не може. Таке...



Але це не виправдання. Було 45 хвилин у нас, треба було краще зіграти. Потрібно було грати трохи спокійніше в завершенні і краще виконати цей момент", – сказав тренер.