Найстарший півфіналіст чемпіонату світу з 1985 року: Вільямс і Хіггінс влаштували трилер у 25 фреймах
Ветерани снукеру валлієць Марк Вільямс і шотландець Джон Хіггінс визначили переможця 1/4 фіналу World Snooker Championship 2025.
Перемогу здобув Вільямс, який за рахунку 12:12 виграв вирішальний фрейм.
Здавалося, що 50-річний Марк спокійно закриє гру, але молодший на рік Хіггінс відігрався з 8:12.
Джон впевнено контролював хід гри у вирішальному фреймі. Він мав перевагу 69:56 і шанс на перемогу, але не забив складну синю в лузу зі сторони болкерної лінії. Марк забив. Потім валієць забив рожеву і чорну.
Помилка Хіггінса:
На початку гри глядачі в театрі "Крусібл" вітали легенд стоячими оваціями. Були стоячі овації і перед останнім фреймом і після закінчення гри.
Марк Вільямс (Вельс) – Джон Хіггінс (Шотландія) 13:12
Зазначимо, що до цього поєдинку Хіггінс виграв 9 із 10 десайдерів (вирішальних фреймів) під час виступів на ЧС. Для Вільямса це восьмий півфінал за кар'єру. Він тричі ставав чемпіоном світу. Валлієць востаннє перемагав у 2018 році. Тоді його суперником у фіналі був... Джон Хіггінс.
Марк став найвіковішим учасником півфіналу з 1985 року. Тоді до півфіналу дійшов ще один легендарний валлієць Рей Ріардон – йому було 52 роки.
Нагадаємо, Ронні О'Салліван вважає, що ще має покращити свою гру, щоб претендувати на перемогу на World Snooker Championship 2025.