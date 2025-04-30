Найстарший півфіналіст чемпіонату світу з 1985 року: Вільямс і Хіггінс влаштували трилер у 25 фреймах

Ветерани снукеру валлієць Марк Вільямс і шотландець Джон Хіггінс визначили переможця 1/4 фіналу World Snooker Championship 2025.

Перемогу здобув Вільямс, який за рахунку 12:12 виграв вирішальний фрейм.

Здавалося, що 50-річний Марк спокійно закриє гру, але молодший на рік Хіггінс відігрався з 8:12.

Джон впевнено контролював хід гри у вирішальному фреймі. Він мав перевагу 69:56 і шанс на перемогу, але не забив складну синю в лузу зі сторони болкерної лінії. Марк забив. Потім валієць забив рожеву і чорну.

Помилка Хіггінса:

Mark Williams has done it!



John Higgins nearly pulled off a comeback for the ages but for a fateful miss on the blue 🤦‍♂️



Crucible drama at its finest 🙌#WorldChampionship | @WeAreWST pic.twitter.com/3IrUoSAJxd — TNT Sports (@tntsports) April 30, 2025

𝗪𝗜𝗟𝗟𝗜𝗔𝗠𝗦 𝗛𝗔𝗟𝗧𝗦 𝗛𝗜𝗚𝗚𝗜𝗡𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Incredible drama as John Higgins reels off four frames in a row to force a decider, only to miss match ball blue and allow Mark Williams to clear and clinch a place in the semi-finals!#WorldSnookerChampionship pic.twitter.com/sUgTtmmxgX — Live Snooker (@Livesnooker) April 30, 2025

На початку гри глядачі в театрі "Крусібл" вітали легенд стоячими оваціями. Були стоячі овації і перед останнім фреймом і після закінчення гри.

What a moment this was



A standing ovation and nothing but respect between Mark Williams and John Higgins before they played out one of the biggest frames of their lives! #MagicMoments | @midnite | #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/zgb3tjR5Zw — WST (@WeAreWST) April 30, 2025

Більярд – World Snooker Championship 2025

1/4 фіналу

Марк Вільямс (Вельс) – Джон Хіггінс (Шотландія) 13:12

Зазначимо, що до цього поєдинку Хіггінс виграв 9 із 10 десайдерів (вирішальних фреймів) під час виступів на ЧС. Для Вільямса це восьмий півфінал за кар'єру. Він тричі ставав чемпіоном світу. Валлієць востаннє перемагав у 2018 році. Тоді його суперником у фіналі був... Джон Хіггінс.

Evergreen. 👏



Mark Williams 2025: 50 years and 40 days.

Ray Reardon 1985: 52 years and 199 days.#HaloWorldChampionship pic.twitter.com/HaJ7IBwQkG — WST (@WeAreWST) April 30, 2025

Марк став найвіковішим учасником півфіналу з 1985 року. Тоді до півфіналу дійшов ще один легендарний валлієць Рей Ріардон – йому було 52 роки.

Нагадаємо, Ронні О'Салліван вважає, що ще має покращити свою гру, щоб претендувати на перемогу на World Snooker Championship 2025.