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Усик розповів, про що розмовляв з Ібрагімовичем під час випадкової зустрічі в Італії

Олексій Мурзак — 30 квітня 2025, 19:52
Усик розповів, про що розмовляв з Ібрагімовичем під час випадкової зустрічі в Італії
Скріншот

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик розповів, про що розмовляв з колишнім форвардом Мілана Златаном Ібрагімовичем під час випадкової зустрічі в Італії.

У коментарі Mail Sport Boxing українець сказав, що вони обговорювали спорт і не тільки.

"Про що спілкувались з Ібрагімовичем? Говорили про спорт, про бокс, про людей", – коротко сказав боксер.

Як відомо, у своєму Instagram Усик поділився фото та відео, де видно, як він тепло спілкується зі Златаном.

Нагадаємо, шведська зірка футболу є шанувальником бойових мистецтв. Не так давно Ібрагімович вів переговори щодо можливого поєдинку в боксі.

Як відомо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

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