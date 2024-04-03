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Рома визначилась з майбутнім Лукаку

Сьогодні 21:16 96 0
Рома визначилась з майбутнім Лукаку
Фото - Getty Images
#Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - gazzetta.it.

Італійська Рома хоче зберегти бельгійського форварда Ромелу Лукаку, який виступає на правах оренди з Челсі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

30-річний нападник також хоче залишитися у римському клубі. Однак для збереження гравця Ромі необхідно вийти в Лігу чемпіонів та домовитися з Челсі про ще одну річну оренду Ромелу.

За повноцінний викуп форварда лондонці будуть вимагати в італійців 38 млн фунтів. Дана сума не по кишені римлянам.

У нинішньому сезоні Лукаку провів 37 матчів, забив 18 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Челсі влітку хоче повернути нападника заради його продажу в один з клубів із Саудівської Аравії.

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