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13.04.2024 13:00 714

Лукаку хоче залишитись у Ромі

Сьогодні 19:57 43 0
Лукаку хоче залишитись у Ромі
Фото - Getty Images
#Рома, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - 90min.com.

Бельгійський нападник Роми Ромелу Лукаку хоче залишитися у Ромі. Форвард намагатиметься переконати керівництво римлян викупити його контракт у Челсі.

Про це повідомляє 90Min.

Лондонський клуб готовий продати Лукаку за 40 млн євро. Проте Рома не хоче виділяти такі кошти за трансфер 30-річного футболіста.

Ромелу планує переконати керівництво римлян в останніх турах Серії А. У нинішньому сезоні він провів 42 матчі, забив 19 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Челсі влітку хоче повернути нападника заради його продажу в один з клубів із Саудівської Аравії.

Напередодні Рома обіграла Мілан та вийшла у півфінал Ліги Європи, де зіграє проти Баєра.

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