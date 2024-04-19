Лукаку хоче залишитись у Ромі

Бельгійський нападник Роми Ромелу Лукаку хоче залишитися у Ромі. Форвард намагатиметься переконати керівництво римлян викупити його контракт у Челсі.

Про це повідомляє 90Min.

Лондонський клуб готовий продати Лукаку за 40 млн євро. Проте Рома не хоче виділяти такі кошти за трансфер 30-річного футболіста.

Ромелу планує переконати керівництво римлян в останніх турах Серії А. У нинішньому сезоні він провів 42 матчі, забив 19 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Челсі влітку хоче повернути нападника заради його продажу в один з клубів із Саудівської Аравії.

Напередодні Рома обіграла Мілан та вийшла у півфінал Ліги Європи, де зіграє проти Баєра.