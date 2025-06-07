Чорноморець припинив співпрацю з ексзахисником збірної України

Український захисник Богдан Бутко залишив Чорноморець.

Про це гравець написав на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, він вибачився перед уболівальниками за провальний сезон, за підсумками якого одесити вилетіли з елітного дивізіону.

"Дуже прикро та сумно, що так склалося, але життя триває. Приємно було бачити вас на трибунах. Сподіваюся і вірю, що команда якомога швидше повернеться до вищого дивізіону. Частинка моєї душі назавжди залишиться з Чорноморцем", – написал Бутко.

Раніше про те, що Бутко залишить Чорноморець, повідомляв головний тренер команди Олександр Кучер. Також "моряки" припинять співпрацю з Артуром Рудьком, Йоном Шпорном та Денисом Безбородьком.

Богдан Бутко став гравцем Чорноморця у липні минулого року, перейшовши в клуб на правах вільного агента. У сезоні 2024/25 провів 25 матчів в чемпіонаті, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.