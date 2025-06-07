SkyUp з результативним камбеком переміг Сокіл у першому бронзовому матчі Екстра-ліги

У суботу, 7 червня, стартувала серія матчів за бронзові медалі Екстра-ліги України сезону-2024/25 між Соколом та SkyUp.

Клуб з Хмельницього більш впевнено провів першу частину поєдинку. Після обміну голами в перші 11 хвилин, господарі майданчика ще двічі розписалися у воротах суперника.

Проте майже одразу після цього настав час камбеку киян, які за наступні 13 хвилин не тільки зрівняли рахунок, а ще й вийшли уперед, відзначившись сімома голами.

Сокіл на останній хвилині забив свій четвертий гол, але він ні на що не вплинув – SkyUp здобув вольову перемогу 8:4.

Екстра-ліга – плейоф

Бронзовий фінал, перший матч, 7 червня

Сокіл – SkyUp 4:8 (2:1)

Голи: 1:0 – 8 Літвінов (автогол), 1:1 – Першин, 2:1 – 12 Гуцуляк, 3:1 – 24 Гуцуляк, 3:2 – 26 Літвінов, 3:3 – 27 Бобо, 3:4 – 31 Ліфер, 3:5 – 32 Боб, 3:6 – 35 Ліфер, 3:7 – 36 Шаропіньйо, 3:8 – 39 Бакум, 4:8 – 40 Бабенко.

Другий матч цієї серії відбудеться завтра, 8 червня. Старт гри запланований на 12:00 за київським часом.

Зазначимо, що паралельно із цим розпочалася головна серія сезону, в якій зійшлися дві найкращи команди чемпіонату України, ХІТ та Аврора.