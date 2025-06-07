Головну зірку Барселони підозрюють у стосунках із найгарячішою футболісткою світу

Схоже, 17-річний вундеркінд Барселони Ламін Ямаль привернув увагу не лише футбольних фанатів, а й глядачів за межами поля.

Користувачі помітили, як юна зірка почав активно лайкати фото 19-річної футболістки Кіани Паломи Дюфур, яку вже охрестили "найгарячішою гравчинею у світі".

Кіана – не просто модельна зовнішність, а й справжній боєць. Народжена в Бразилії, вона виросла в Квебеку та, попри дві перенесені операції на тазі у підлітковому віці, змогла повернутись у великий спорт. Зараз вона представляє молодіжну збірну Гаїті, а також продовжує кар'єру у складі футбольної команди Університету Південної Міссісіпі.

Ямаль не вперше проявляє публічну підтримку жінкам у футболі. Але саме цей жест (підписка й лайки під знімками Кіани) викликав справжній фурор у соцмережах. Фанати миттєво запустили хвилю обговорень, натякаючи на можливу нову симпатію молодого іспанця.

Цікаво, що після завершення короткого роману з італійською блогеркою Анною Ганьозо та непростих стосунків з колишньою Алекс Падільєю, Ламін офіційно не перебував у жодних відносинах.

Кіана ж, у свою чергу, стрімко набирає популярності. На неї підписані не лише фанати, а й зірки спорту. Серед останніх, хто лайкав її фото, також був півзахисник Ювентуса Вестон Маккені.

Раніше повідомлялося, що юні зірки Барселони, у тому числі і Ямал, борються за увагу колишньої акторки фільмів для дорослих.