Ліверпуль готовий побити трансферний рекорд АПЛ заради підписання Вірца

Ліверпуль зробив Баєру покращену пропозицію щодо трансферу Флоріана Вірца.

Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з джерелом, мерсисайдці пропонують "фармацевтам" 134 мільйони євро: 118,7 мільйона фіксованої суми + 15,4 мільйона у вигляді бонусів.

У разі, якщо Баєр погодиться на ці умови, а бонуси будуть виплачені, цей трансфер поб'є рекорд АПЛ, який належить Челсі: "сині" заплатили за Енцо Фернандеса 121 мільйон.

Повідомляється, що Ліверпуль не має бажання піднімати ціну до 150 мільйонів, які вимагає Баєр за свого футболіста. Німецький клуб у свою чергу не хоче, щоб Вірц наблизився до завершення свого контракту (до літа 2027 року), через що він втратить у ціні.

Нагадаємо, що перша пропозиція Ліверпуля становила 130 мільйонів (вже включаючи бонуси). Проте Баєр не був задоволений нею.

Раніше стало відомо про перехід Джеремі Фрімпонга з Баєра в Ліверпуль.