Збірна України здолала Португалію, здобувши третю поспіль перемогу в Золотій Євролізі-2025

Жіноча збірна України з волейболу здобула третю поспіль перемогу на Золотій Євролізі-2025.

У 3 турі українки у чотирьох сетах переграли команду Португалії 3:1.

Особливо впевненим вийшов старт поєдинку – суперник не зміг нав’язати боротьбу в першому сеті, який завершився з рахунком 25:13. Після втрати третього сету наша команда зібралася та впевнено закрила гру в четвертій партії.

Найрезультативнішою у складі української збірної стала діагональна Анна Артишук, яка набрала 20 очок.

Золота Євроліга, жінки

3 тур, 6 червня

Україна – Португалія 3:1 (25:13, 25:20, 23:25, 25:18)

Після трьох турів збірна України залишається непереможною та посідає перше місце у турнірній таблиці групового етапу. Наступний матч українки проведуть сьогодні, 7 червня, проти Словенії.

Нагадаємо, у першому турі українки розібралися з командою Іспанії (3:1), другий матч проти Чорногорії також завершився перемогою "синьо-жовтих" у чотирьох сетах.