Немає слів, – Доннарумма висловився про розгромну поразку Італії
Джанлуїджі Доннарумма
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Воротар збірної Італії Джанлуїджи Доннарумма не зміг повною мірою прокоментувати поразку команди від Норвегії в матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року.
Думки футболіста наводить ESPN.
"У мене просто немає слів. Наші вболівальники не заслуговують на таку гру, треба її поліпшувати. Треба розібратись у собі.
Важливо віднайти у себе сили, адже ми – Італія. Це неприйнятно, кожен гравець окремо має взяти на себе відповідальність", – сказав Доннарумма.
За підсумками матчу Італія розмістилась на четвертому місці з однією поразкою. Норвегія встигла зіграти три поєдинки та з максимальним результатом лідирує у групі.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті.