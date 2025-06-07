Немає слів, – Доннарумма висловився про розгромну поразку Італії

Воротар збірної Італії Джанлуїджи Доннарумма не зміг повною мірою прокоментувати поразку команди від Норвегії в матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Думки футболіста наводить ESPN.

"У мене просто немає слів. Наші вболівальники не заслуговують на таку гру, треба її поліпшувати. Треба розібратись у собі.



Важливо віднайти у себе сили, адже ми – Італія. Це неприйнятно, кожен гравець окремо має взяти на себе відповідальність", – сказав Доннарумма.