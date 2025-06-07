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Немає слів, – Доннарумма висловився про розгромну поразку Італії

Володимир Максименко — 7 червня 2025, 14:44
Немає слів, – Доннарумма висловився про розгромну поразку Італії
Джанлуїджі Доннарумма
Getty Images

Воротар збірної Італії Джанлуїджи Доннарумма не зміг повною мірою прокоментувати поразку команди від Норвегії в матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Думки футболіста наводить ESPN.

"У мене просто немає слів. Наші вболівальники не заслуговують на таку гру, треба її поліпшувати. Треба розібратись у собі.

Важливо віднайти у себе сили, адже ми – Італія. Це неприйнятно, кожен гравець окремо має взяти на себе відповідальність", – сказав Доннарумма.

За підсумками матчу Італія розмістилась на четвертому місці з однією поразкою. Норвегія встигла зіграти три поєдинки та з максимальним результатом лідирує у групі.

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Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті.

Збірна Італії з футболу збірна Норвегії з футболу Джанлуїджі Доннарумма

Джанлуїджі Доннарумма

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