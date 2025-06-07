Дива футболу по-канадськи: найсильніша в історії збірна, зірки-іммігранти і чемпіонат, де багато українців

Вже сьогодні збірна України зіграє товариський матч з Канадою, і перед тим, як команди вийдуть на поле, Чемпіон розповідає про нюанси футболу в країні, де балом править хокей.

Збірна Канади – серйозний суперник?

Недооцінювати їх точно не треба.

В рейтингу ФІФА Україна наразі 25-та, а Канада – 30-та. Ще ніколи в історії "Кенакс" не були так високо.

"Це найсильніший склад, який коли-небудь мала Канада, – казав у березні їхній тренер Джессі Марш. – Ми пройшли довгий шлях, як команда. Хлопці пройшли чимало ще до моєї появи. Думаю, кожен наш крок готував нас до все більших викликів".

Того разу "Кленові" націлювалися на перемогу в Лізі націй КОНКАКАФ, проте не вдалося – програли Мексиці 0:2, перш ніж перемогли США 2:1.

Звитяга над американцями вийшла "політичною" через заяви Дональда Трампа, що додало команді уваги в медіа.

Так-то вона нею зазвичай обділена, бо національним видом спорту в Канаді є хокей. Ще тут розвинені інші зимові види, а в Торонто базуються клуби баскетбольної НБА та бейсбольної МЛБ. Футбол чи то пак сокер – для ентузіастів.

Це десь сенсаційно, що тут виросли зірка Баварії Альфонсо Девіс та третій найкращий снайпер в історії Лілля Джонатан Девід.

Раніше такого не було.

Останній трофей Канада виграла ще у 2000 році, шокувавши всіх на Золотому Кубку КОНКАКАФ.

На чемпіонатах світу вона грала двічі – у 1986-му посіла останнє, 24-те місце, а у 2022-му стала передостанньою, 31-ю.

Не судіть Канаду за тим провалом! За роки, що минули після Катару, вона дуже омолодилася й додала, що переконливо довела на Копа Америка-2024, де лише в серії пенальті віддала Уругваю 3-тє місце. Девід, Девіс, а ще Мойз Бомбіто, Ісмаель Коне провели сильний турнір.

Чому вони здебільшого темношкірі?

Бо місцеві школярі мріють грати, як Грецкі й Лем'є, а не Мессі з Роналду.

Ще там популярний канадський футбол – майже те саме, що американський, з деякими технічними відмінностями.

Сокер же в Канаді – спорт переважно іммігрантів.

Енерджайзер Баварії Альфонсо Девіс народився в Гані у сім'ї біженців з Ліберії, а в Канаді вони опинилися, коли йому було 5 років. Свій паспорт із кленовим листком він отримав за тиждень до дебюту в національній збірній у 2017-му.

Джонатан Девід і поготів народився в Нью-Йорку в сім'ї гаїтян, які невдовзі повернулися додому, а тоді ще раз емігрували – тепер вже в Оттаву, де він і виріс.

Кайл Ларін, що забиває за Мальорку, – нащадок заробітчан з Ямайки.

Центральний хав Ванкувер Вайткепс Алі Ахмед – син біженців оромо з Ефіопії.

І так майже весь склад.

Вони представляють Канаду, де лише 5% населення темношкірі, проте здаля нагадують Ямайку чи Панаму. На Копа Америка-2024, що проходив у США, цим "Кенакс" дісталося.

"Наших гравців били по голові, їх обзивали расисти як вживу, так і в соцмережах. Впродовж турніру до нас ставились, як до людей другого сорту", – бідкався Марш.

Разом з тим, важкі особисті історії становлення забезпечують Канаді характер. Це вольова збірна, яка добре тримає удар і здатна на камбеки. США на собі це відчули зовсім недавно.

On this day in 2024, Alphonso Davies scored this stunner against Real Madrid in the Champions League semifinal.



Take a bow, Phonzie 🔥pic.twitter.com/dLYsWXy4dk — DW Sports (@dw_sports) May 8, 2025

Хто є лідерами Канади?

Не лише зараз, а й у всій футбольній історії Канади не було успішнішого гравця за Альфонсо Девіса.

Навіть попри часті травми 24-річний лівий фулбек вже набігав 226 матчів (14 голів) за Баварію, шість разів ставав чемпіоном Німеччини, вигравав Лігу чемпіонів.

У збірній Канади він вже давно з капітанською пов'язкою:

"Коли я стояв і дивився, як США піднімають Кубок і отримують медалі, це було дуже важко. Того дня стався ніби перелом у нашій свідомості. Усі сказали: "Якщо ми хочемо перемагати, слід змінюватися". І ми міняємо наш менталітет".

Інша велика зірка – Джонатан Девід, що за 5 сезонів у Ліллі забив 109 голів. У минулій ЛЧ канадець шокував Реал, Ліверпуль, Ювентус, Атлетико. Ну, і ще він жива легенда чорнової роботи. 1172 спроби швидкісного пресингу на чужій половині від Девіда – рекорд сезону в європейських топлігах.

Центральний хав Стівен Еустакіу – основний у Порту. Надійна робоча конячка.

Вінгер Тейджон Б'юкенен на контракті в Інтері, але ефективності, яка була в Брюгге, йому на новому рівні ще не вистачає.

Нарешті, тренер Джессі Марш мав добру кар'єру в системі Ред Булл, яку загубив, провалившись у РБ Лейпциг в 2021-му. Це й був його перший крок на шляху до Канади.

Ну, і бонус – у цій компанії міг бути Омар Мармуш, який ріс у Торонто в батьків-заробітчан, але від канадської пропозиції відмовився і вибрав Єгипет.

За Канаду грають хлопці з канадського чемпіонату?

І так, і ні.

Позаяк футбол у Канаді розвинений неоднорідно, а країна просто величезна, то й структура ліг складна.

На її верхівці три клуби-учасники американської МЛС – Ванкувер Вайткепс, ФК Торонто і КФ Монреаль.

Нижче за ієрархією йде Канадська Прем'єр-ліга – єдиний професійний чемпіонат в країні. Його заснували у 2019-му, проте команд геть мало – 8. Домінує тут Фордж із Гамільтона (4 титули), а найцікавішим кейсом виглядає Атлетико Оттава – дочірній клуб Атлетико Мадрид.

Ще нижче розташовуються напівпрофесійні ліги, яких у Канаді море. Наприклад, в провінції Торонто діє Канадська ліга сокеру, що нагадує турнір діаспор – Serbian White Eagles, Toronto Croatia, Italia Shooters, FC Ukraine United.

Так-так, FC Ukraine United!

В цьому клубі в різні часи засвітилося немало відомих у вітчизняних лігах гравців, як Олег Керчу, Любомир Гальчук, Олег Шутов, Вадим Гетьман.

Також українці з інших команд Сергій Івлєв та Микола Темнюк ставали найкращими бомбардирами ліги.

Про реалії провінційного канадського футболу якось розповідав Ігор Яворський, що приїздив у 2015-му тренувати Атомік Селектс із Торонто:

"Футболісти там грають як любителі, а гроші заробляють, влаштувавшись на роботу: на будівництво, електриком – хто що вміє. Заробити можна непогано, адже в Канаді за годину платять у середньому 15-20 доларів. Але поєднувати працю з тренуваннями складно. Та й стимул грати не дуже великий. Мова не лише про гроші. Умови такі, що навіть посівши перше місце, у класі ми не підвищувалися. Все тому, що вищого ешелону банально не існує. Вище лише МЛС, а то вже американська ліга. Щоб заявитися туди, треба за принципом НБА чи НХЛ мати гроші, тобто, надати фінансові гарантії, збудувати футбольний стадіон".

Ви скажете – гей, а що ж об'єднує закриті канадські ліги, де ніхто не вилітає і ніхто не піднімається в класі?

А відповідь така – національний кубок, який тут називають Канадським чемпіонатом.

В ньому беруть участь усі – від напівпрофі до клубів МЛС. Власне, саме Торонто, Ванкувер та Монреаль і виграли всі трофеї, що й не дивно; вони на іншому рівні порівняно з рештою. Також ці три клуби єдині в Канаді відправляють гравців до національної збірної – зазвичай по 2-3 від кожного.

За мірками МЛС канадські клуби не гранди. Лише раз вони вигравали головний трофей – це був Торонто імені Себастьяна Джовінко у 2017-му.

Також на рахунку канадців нема міжнародних трофеїв. Цьогоріч Ванкувер Вайткепс сенсаційно дійшли до фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, де їх знищив мексиканський Крус Асуль – 5:0.

Не дорослий, а дитячий клубний футбол – ось в чому сильна Канада. Того-таки Девіда до 18 років тренував напівпрофесійний Ottawa Internationals Soccer Club – і не зіпсував.

Нащо Канаді спаринг з Україною?

Вже за рік Канада разом зі США та Мексикою прийматиме ЧС-2026 – от вони й готуються.

Мова не лише про виступи на полі – міні-турнір з Україною, Новою Зеландією та Кот-д'Івуаром також випробує їхні готелі, стадіони.

Така собі проба пера для всіх причетних.

З точки зору результату важливо пам'ятати – в ділі не буде найсильнішої Канади. У "Кенакс" травмовані баварець Девіс, Алістер Джонстон із Селтіка та Мойз Бомбіто з Ніцци – тобто, захист буде резервним. На додачу не зіграє через операцію Джеймс Осоріо – це такий Шапаренко із Торонто.

Інша дуже важлива деталь – це не формально товариський, а й справді дружній матч. Тренер Марш дав це зрозуміти ще до гри:

"Як американця, мене непокоїть ставлення, яке ми виявили до президента України, відсутність поваги з нашого боку. Ми не знаємо, як це – проходити через те, що пройшли ці гравці, тренер, федерація. Я хочу просто висловити нашу підтримку".

Ось чому саме Україна – бо вона підходить за рівнем і вона друг.

Так-то в Канади попереду ще багато викликів, і першочерговий – зберегти в країні Ванкувер Вайткепс, яких виставили на продаж і можуть вивезти в США.

Разом з тим, вже зараз із "кленових" варто брати приклад. Їхнє вміння виховувати зірок в умовах мінімального суспільного інтересу і нелогічного, дворового чемпіонату – це унікальна історія. Страшно уявити, що вони зможуть, якщо футбол у Канаді стане бодай наполовину таким же популярним, як хокей на льоду.