Його чекає важка ніч: батько Ф'юрі – про бій Усика з Дюбуа
Джон Ф'юрі, батько колишнього чемпіона світу в хевівейті Тайсона Ф'юрі (34-1-2, 24 КО), вірить у здатність Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) здобути перемогу у реванші над Олександром Усиком (23-0, 14 КО).
Цитує Джона SecondsOut.
"Це майже неможлива місія для Усика у його 38 років. Я вважаю, що Дюбуа може перемогти. Він достатньо молодий, достатньо сильний і має потужність, але Усик – майстер техніки.
Якщо він стане на задню ногу й почне розбирати його по частинах, чи не зламається Дюбуа психологічно і "перегорить"? Але якщо ні – Усика чекає важка ніч. Але Усик — це клас. У цьому спорті є рівні, і він – на самій вершині", – розповів Ф'юрі.
Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.
Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
Раніше пораду Дюбуа дав легендарний чемпіон Леннокс Льюїс.