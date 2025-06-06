Його чекає важка ніч: батько Ф'юрі – про бій Усика з Дюбуа

Джон Ф'юрі, батько колишнього чемпіона світу в хевівейті Тайсона Ф'юрі (34-1-2, 24 КО), вірить у здатність Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) здобути перемогу у реванші над Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Цитує Джона SecondsOut.

"Це майже неможлива місія для Усика у його 38 років. Я вважаю, що Дюбуа може перемогти. Він достатньо молодий, достатньо сильний і має потужність, але Усик – майстер техніки.

Якщо він стане на задню ногу й почне розбирати його по частинах, чи не зламається Дюбуа психологічно і "перегорить"? Але якщо ні – Усика чекає важка ніч. Але Усик — це клас. У цьому спорті є рівні, і він – на самій вершині", – розповів Ф'юрі.