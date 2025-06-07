Зірковий легіонер Полісся хоче залишити команду через обстріли – у клубі все заперечили

Спортивний директор Полісся В'ячеслав Шевчук запевнив, що Факундо Батіста не залишить команду, попри інформацію в Інтернеті.

Про це 46-річний українець розповів в інтерв'ю "Українському футболу".

Вчора, 6 червня, уругвайське радіо Sport 890 повідомило, що Батіста нібито попросив свого агента знайти йому новий клуб.

Це пов'язали з нещодавніми російськими обстрілами, в результаті яких у квартирі 26-річного форварда були пошкоджені вікна. Через це уругваєць хвилюється за свою безпеку, і тому хоче залишити територію України якнайшвидше.

Una explosión de un dron ruso hizo que explotaran los vidrios de la casa de Facundo Batista en Ucrania.



Ante el hecho, el delantero le pidió a su agente que lo saque a otro mercado.



Interesa en Peñarol, informó @JokasDiego en 100% Deporte. pic.twitter.com/kVjAZI2haL — Sport 890 (@Sport890) June 6, 2025

Проте Шевчук заявив, що ця інформація не віповідає дійсності: квартира Батісти не постраждала, а сам футболіст не вимагає відпустити його.

"Нічого такого не чув, не знаю. Це – неправдива інформація. Легіонери, які до нас їдуть, знають, у яких умовах ми всі нині живемо. Житло Батісти у Житомирі не постраждало", – сказав Шевчук.

Нагадаємо, що Факундо Батіста приєднався до Полісся у січні цього року. Трансфер нападника повторив рекорд житомирського клубу за вартістю.

Раніше стало відомо, що колишній тренер Шахтаря відмовився очолити Тоттенгем.