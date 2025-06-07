Зірковий легіонер Полісся хоче залишити команду через обстріли – у клубі все заперечили
Спортивний директор Полісся В'ячеслав Шевчук запевнив, що Факундо Батіста не залишить команду, попри інформацію в Інтернеті.
Про це 46-річний українець розповів в інтерв'ю "Українському футболу".
Вчора, 6 червня, уругвайське радіо Sport 890 повідомило, що Батіста нібито попросив свого агента знайти йому новий клуб.
Це пов'язали з нещодавніми російськими обстрілами, в результаті яких у квартирі 26-річного форварда були пошкоджені вікна. Через це уругваєць хвилюється за свою безпеку, і тому хоче залишити територію України якнайшвидше.
Проте Шевчук заявив, що ця інформація не віповідає дійсності: квартира Батісти не постраждала, а сам футболіст не вимагає відпустити його.
"Нічого такого не чув, не знаю. Це – неправдива інформація. Легіонери, які до нас їдуть, знають, у яких умовах ми всі нині живемо. Житло Батісти у Житомирі не постраждало", – сказав Шевчук.
Нагадаємо, що Факундо Батіста приєднався до Полісся у січні цього року. Трансфер нападника повторив рекорд житомирського клубу за вартістю.
Раніше стало відомо, що колишній тренер Шахтаря відмовився очолити Тоттенгем.