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Зірковий легіонер Полісся хоче залишити команду через обстріли – у клубі все заперечили

Олексій Погорелов — 7 червня 2025, 15:15
Зірковий легіонер Полісся хоче залишити команду через обстріли – у клубі все заперечили
Факундо Батіста
Полісся Житомир

Спортивний директор Полісся В'ячеслав Шевчук запевнив, що Факундо Батіста не залишить команду, попри інформацію в Інтернеті.

Про це 46-річний українець розповів в інтерв'ю "Українському футболу".

Вчора, 6 червня, уругвайське радіо Sport 890 повідомило, що Батіста нібито попросив свого агента знайти йому новий клуб.

Це пов'язали з нещодавніми російськими обстрілами, в результаті яких у квартирі 26-річного форварда були пошкоджені вікна. Через це уругваєць хвилюється за свою безпеку, і тому хоче залишити територію України якнайшвидше.

Проте Шевчук заявив, що ця інформація не віповідає дійсності: квартира Батісти не постраждала, а сам футболіст не вимагає відпустити його.

"Нічого такого не чув, не знаю. Це – неправдива інформація. Легіонери, які до нас їдуть, знають, у яких умовах ми всі нині живемо. Житло Батісти у Житомирі не постраждало", – сказав Шевчук.

Нагадаємо, що Факундо Батіста приєднався до Полісся у січні цього року. Трансфер нападника повторив рекорд житомирського клубу за вартістю. 

Раніше стало відомо, що колишній тренер Шахтаря відмовився очолити Тоттенгем.

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