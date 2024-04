Конкурент Зінченка зіграв перший матч із серпня 2023 року

Захисник Арсенала Юррієн Тімбер вийшов на поле у складі команди U-21 лондонців у грі чемпіонату проти Блекберна U-21 (2:2).

Футболіст відзначився голом на 8 хвилині матчу. В перерві поєдинку гравець був замінений.

Для Тімбера це була перша поява на футбольному полі із серпня 2023 року. Тоді нідерландець отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна у матчі 1 туру АПЛ проти Лутона.

An absolute beauty from Timber 🔥



