Конкурент Зінченка зіграв перший матч із серпня 2023 року

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсенала Юррієн Тімбер вийшов на поле у складі команди U-21 лондонців у грі чемпіонату проти Блекберна U-21 (2:2).

Футболіст відзначився голом на 8 хвилині матчу. В перерві поєдинку гравець був замінений.

Для Тімбера це була перша поява на футбольному полі із серпня 2023 року. Тоді нідерландець отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна у матчі 1 туру АПЛ проти Лутона.

Арсенал підписав Тімбера влітку 2023 року за 40 млн євро.

Юррієн є конкурентом за позицією українського лівого захисника "канонірів" Олександра Зінченка.