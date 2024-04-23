Конкурент Зінченка зіграв перший матч із серпня 2023 року

Джерело - Чемпіон.
Захисник Арсенала Юррієн Тімбер вийшов на поле у складі команди U-21 лондонців у грі чемпіонату проти Блекберна U-21 (2:2).
Футболіст відзначився голом на 8 хвилині матчу. В перерві поєдинку гравець був замінений.
Для Тімбера це була перша поява на футбольному полі із серпня 2023 року. Тоді нідерландець отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна у матчі 1 туру АПЛ проти Лутона.
An absolute beauty from Timber 🔥— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) April 22, 2024
📺 Tune in LIVE on https://t.co/l2yjijDAhy #AFCU21 | #PL2 pic.twitter.com/ORnISJtYrO
Арсенал підписав Тімбера влітку 2023 року за 40 млн євро.
Юррієн є конкурентом за позицією українського лівого захисника "канонірів" Олександра Зінченка.