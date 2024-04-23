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Конкурент Зінченка зіграв перший матч із серпня 2023 року

Сьогодні 10:29 79 0
Конкурент Зінченка зіграв перший матч із серпня 2023 року
#Тімбер

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсенала Юррієн Тімбер вийшов на поле у складі команди U-21 лондонців у грі чемпіонату проти Блекберна U-21 (2:2).

Футболіст відзначився голом на 8 хвилині матчу. В перерві поєдинку гравець був замінений.

Для Тімбера це була перша поява на футбольному полі із серпня 2023 року. Тоді нідерландець отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна у матчі 1 туру АПЛ проти Лутона.

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