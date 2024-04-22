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Сілва залишить Челсі наприкінці сезону

Сьогодні 22:17 87 0
Сілва залишить Челсі наприкінці сезону
#Флуміненсе, #Челсі, #Тьяго Сілва

Джерело - Чемпіон.

Захисник Челсі Тіагу Сілва залишить лондонський клуб після завершення сезону-2023/2024.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бразилець прийняв відповідне рішення, яке незабаром буде оголошене офіційно. 39-річний гравець у січні відхилив пропозицію про продовження контракту.

Зазначається, що Сілва може продовжити кар'єру в Флуміненсе, яке зацікавлене в його підписанні.

Напередодні Челсі поступився Манчестер Сіті у півфіналі Кубку Англії.

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