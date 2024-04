Сілва залишить Челсі наприкінці сезону

Захисник Челсі Тіагу Сілва залишить лондонський клуб після завершення сезону-2023/2024.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бразилець прийняв відповідне рішення, яке незабаром буде оголошене офіційно. 39-річний гравець у січні відхилив пропозицію про продовження контракту.

Зазначається, що Сілва може продовжити кар'єру в Флуміненсе, яке зацікавлене в його підписанні.

