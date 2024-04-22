Сілва залишить Челсі наприкінці сезону

Джерело - Чемпіон.
Захисник Челсі Тіагу Сілва залишить лондонський клуб після завершення сезону-2023/2024.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Бразилець прийняв відповідне рішення, яке незабаром буде оголошене офіційно. 39-річний гравець у січні відхилив пропозицію про продовження контракту.
Зазначається, що Сілва може продовжити кар'єру в Флуміненсе, яке зацікавлене в його підписанні.
🚨🔵 Thiago Silva will leave Chelsea as free agent the end of the season. The decision has been made, to be confirmed soon.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2024
He rejected proposals in January to stay and help Chelsea until the end.
🇧🇷 Thiago has Fluminense interest since long time but keeping all options open. pic.twitter.com/5oZIManThl
Напередодні Челсі поступився Манчестер Сіті у півфіналі Кубку Англії.