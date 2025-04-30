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Транслятор чемпіонату Франції хоче розірвати контракт із Лігою 1

Олег Дідух — 30 квітня 2025, 15:26
Транслятор чемпіонату Франції хоче розірвати контракт із Лігою 1

Стрімінгова платформа DAZN, яка є офіційним транслятором Ліги 1 на території Франції, хоче розірвати контракт наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Get French Football News.

У 2024 році сторони підписали 5-річний контракт, проте DAZN розчарована співпрацею з Лігою 1 та хоче розірвати угоду за чотири роки до завершення терміну дії контракту. Також DAZN вже подала позов до суду з вимогою відшкодувати збитки у розмірі 573 мільйонів євро.

У свою чергу, керівники клубів Ліги 1 у середині квітня провели зустріч, на якій також ухвалили рішення розірвати контракт із DAZN. Вони подали зустрічний судовий позов із вимогою компенсації у 110 – 125 мільйонів він транслятора.

Нагадаємо, вчора, 29 квітня, ПСЖ у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів обіграв Арсенал 1:0.

DAZN Чемпіонат Франції, Ліга 1

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