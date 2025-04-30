Визначився склад юнацької збірної України на Турнір розвитку УЄФА у Фінляндії

Визначився склад збірної України U-16 на Турнір розвитку УЄФА, який пройде у Фінляндії на початку травня 2025 року.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Для участі в турнірі, де "синьо-жовті" гратимуть з однолітками з Греції, Фінляндії та Угорщини, головний тренер Олександр Ситник викликав 22 гравців.

Склад юнацької збірної України U-16

Воротарі: Олександр Степанов (Шахтар Донецьк), Денис Столяренко (Легія, Польща).

Захисники: Єгор Оніщук (Шахтар Донецьк), Григорій Шаповалов, Назар Смотрицький (обидва – ЛНЗ Черкаси), Богдан Левицький (Рух Львів), Маркіян Панчишин (Карпати Львів), Назарій Рудзей (Боруссія Д, Німеччина), Ілля Яблонський (Спортинг, Португалія).

Півзахисники: Данило Дячок, Данило Єрмак (обидва – Динамо Київ), Євгеній Волошко (Шахтар Донецьк), Євгеній Горбатов (Олександрія), Ярослав Харкевич (Мілан, Італія), Максим Іванов (Сампдорія, Італія), Ярослав Кожушко (Славія, Чехія), Руслан Швець (Райо Махадаонда, Іспанія).

Нападники: Володимир Квіквінія (Динамо Київ), Денис Біда (Шахтар Донецьк), Кірілл Сердюк (Нюрнберг, Німеччина), Владислав Задорожній (Славія, Чехія), Андрій Добровольський (Ейпен, Бельгія).

Змагання проходитимуть із 4-го до 9 травня у фінському містечку Еерікіля.