Локомотив здолав вінницьку Ниву в 25 турі Другої ліги

Джерело - Чемпіон.

У 25 турі української Другої ліги київський Локомотив святкував перемогу над вінницькою Нивою.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1. За підсумками зіграного поєдинку Локомотив залишився на 10 місці у турнірній таблиці, Нива - на 8.

Чемпіонат України - Друга ліга

25 тур, 20 квітня

Локомотив (Київ) - Нива (Вінниця) 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 37 Каранга, 2:0 - 43 Богомаз, 2:1 - 80 Загорулько (пен)

Турнірна таблиця Другої ліги

Зазначимо, що Дружба Мирівка виявилася сильнішою за Реал-Фарму, а ЮКСА розгромила Кудрівку.