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13.04.2024 13:00 714

Стало відомо, коли Яремчук відновиться від травми

Сьогодні 11:27 142 0
Стало відомо, коли Яремчук відновиться від травми
Getty Images
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Нападник Валенсії та збірної України Роман Яремчук відновиться від травми на початку травня.

Про це повідомляє Radio Marca Valencia.

Зазначається, що футболіст зможе зіграти у матчі 34 туру Ла Ліги проти Алавеса, який відбудеться 5 травня.

У поточному сезоні українець зіграв 25 поєдинків за "кажанів" і відзначився 4 результативними ударами.

Нагадаємо, що Яремчук вийшов у стартовому складі на поєдинок 30 туру іспанського чемпіонату проти Мальорки, але отримав травму і був замінений на початку гри.

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