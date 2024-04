Стало відомо, коли Яремчук відновиться від травми

Нападник Валенсії та збірної України Роман Яремчук відновиться від травми на початку травня.

Про це повідомляє Radio Marca Valencia.

Зазначається, що футболіст зможе зіграти у матчі 34 туру Ла Ліги проти Алавеса, який відбудеться 5 травня.

GAYÀ y YAREMCHUK



🎙 Noticia @RadioMARCA



⚽️ El cuero técnico NO quiere forzar



🥲 Lesión complicada, fácil de recaer



⚽️ Lo más probable vs Rayo. No descartado Alavés. Barça imposible



✌️ Se le cuida también para la Eurocopa



💪 Yaremchuk: estará antes. Se le espera vs Alavés pic.twitter.com/XUkWg0aNGC