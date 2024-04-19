Стало відомо, коли Яремчук відновиться від травми

Джерело - Чемпіон.
Нападник Валенсії та збірної України Роман Яремчук відновиться від травми на початку травня.
Про це повідомляє Radio Marca Valencia.
Зазначається, що футболіст зможе зіграти у матчі 34 туру Ла Ліги проти Алавеса, який відбудеться 5 травня.
GAYÀ y YAREMCHUK— Radio Marca Valencia (@RMValencia) April 18, 2024
🎙 Noticia @RadioMARCA
⚽️ El cuero técnico NO quiere forzar
🥲 Lesión complicada, fácil de recaer
⚽️ Lo más probable vs Rayo. No descartado Alavés. Barça imposible
✌️ Se le cuida también para la Eurocopa
💪 Yaremchuk: estará antes. Se le espera vs Alavés pic.twitter.com/XUkWg0aNGC
У поточному сезоні українець зіграв 25 поєдинків за "кажанів" і відзначився 4 результативними ударами.
Нагадаємо, що Яремчук вийшов у стартовому складі на поєдинок 30 туру іспанського чемпіонату проти Мальорки, але отримав травму і був замінений на початку гри.